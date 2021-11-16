16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Они должны уничтожить Боснию! Стартовый состав Украины на матч года

Любомир Луканюк
16 ноября, 20:45
Александр Петраков определил 11 футболистов, которые начнут с первых минут отборочный поединок чемпионата мира 2022 года

Петраков поставил Малиновского в стартовый состав / Фото: Reuters

Уже совсем скоро начнется ключевой для Украины поединок отборочного турнира ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Босния – Украина.

Только победа нашей команды оставляет шансы на продолжение борьбы за путевку в Катар. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков определил такой стартовый состав на матч с боснийцами.

Реклама
  • Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасные: Пятов, Ризнык, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Читайте также: Украина умеет выигрывать ключевые матчи! Но только у слабаков

Реклама

Напомним, что нашей команде также стоит пристально следить за событиями в Хельсинки, где играют Финляндия и Франция. Нужно, чтобы французы не проиграли.