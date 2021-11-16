Они должны уничтожить Боснию! Стартовый состав Украины на матч года

Петраков поставил Малиновского в стартовый состав / Фото: Reuters

Уже совсем скоро начнется ключевой для Украины поединок отборочного турнира ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Босния – Украина.

Только победа нашей команды оставляет шансы на продолжение борьбы за путевку в Катар. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков определил такой стартовый состав на матч с боснийцами.

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Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасные: Пятов, Ризнык, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.

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Напомним, что нашей команде также стоит пристально следить за событиями в Хельсинки, где играют Финляндия и Франция. Нужно, чтобы французы не проиграли.