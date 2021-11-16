16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Вони мають знищити Боснію! Стартовий склад України на матч року

Любомир Луканюк
16 листопада, 20:45
Олександр Петраков визначив 11 футболістів, які розпочнуть з перших хвилин відбірковий поєдинок чемпіонату світу 2022 року

Петраков поставив Малиновського у стартовий склад / Фото: Reuters

Вже незабаром розпочнеться ключовий для України поєдинок відбірного турніру ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Боснія – Україна.

Лише перемога нашої команди залишає шанси на продовження боротьби за путівку до Катару. Виконувач обов'язків головного тренера Олександр Петраков визначив такий стартовий склад на матч із боснійцями.

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  • Бущан, Соболь, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Циганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасні: П'ятов, Різник, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваєв.

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Нагадаємо, що нашій команді також варто уважно стежити за подіями у Гельсінкі, де грають Фінляндія та Франція. Потрібно, щоби французи не програли.