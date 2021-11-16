Вони мають знищити Боснію! Стартовий склад України на матч року

Петраков поставив Малиновського у стартовий склад / Фото: Reuters
Вже незабаром розпочнеться ключовий для України поєдинок відбірного турніру ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Боснія – Україна.
Лише перемога нашої команди залишає шанси на продовження боротьби за путівку до Катару. Виконувач обов'язків головного тренера Олександр Петраков визначив такий стартовий склад на матч із боснійцями.
- Бущан, Соболь, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Циганков, Яремчук, Ярмоленко.
Запасні: П'ятов, Різник, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваєв.
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Нагадаємо, що нашій команді також варто уважно стежити за подіями у Гельсінкі, де грають Фінляндія та Франція. Потрібно, щоби французи не програли.