Они будут жить с этим позором! Отцам Суперлиги готовят санкции

В УЕФА готовят санкции для клубов, которые сформировали Суперлигу, умершую уже на вторые сутки.
"Их ждут последствия. Первое из них – они будут жить с позором. Но будут и другие санкции", – цитирует одного из вице-президентов Европейского футбольного союза редактор RMCsport Мохамед Бухафси у себя в Twitter
По его словам, наказания клубов-основателей Суперлиги от УЕФА требуют команды-гранды, не участвовавшие в этом проекте.
/ Фото: Reuters
Напомним, ранее о выходе из Суперлиги заявили Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, после чего проект был объявлен приостановленным. Позже их примеру последовали Атлетико и Интер. Неофициально к ним присоединились Милан и Ювентус.
Таким образом, в составе Суперлиги остаются лишь Барселона и Реал.
Флорентино Перес / Фото: Reuters
При этом главного создателя скандальной Суперлиги мадридский Реал готовятся припереть к стенке – либо там прощаются с вдохновителем проекта Флорентино Пересом, либо – с еврокубками.
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