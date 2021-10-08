"Он пьяный или что-то курнул?" Тренер сборной Украины шокировал своим поведением

Александр Петраков - главный тренер сборной Украины / Фото: Reuters
Завтра сборная Украины сыграет отборочный матч чемпионата мира-2022 в гостях против Финляндии. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков сегодня дал пресс-конференцию.
Судя по ответам тренера, он очень обиделся на журналистов из-за скандала с Малиновским, поскольку был максимально лаконичным.
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- На вас лица нет. Что-то случилось?
- Нормальное лицо.
- Есть ли потери в команде?
- Нет.
- Есть ощущение, что завтра обязательно надо выиграть?
- Есть такое ощущение.
- В последних матчах сборная пропускала на последних минутах. Удалось найти причину?
- Постараемся не повторить больше этих ошибок.
- Чувствуется ли давление в команде, или уже все мысли об игре?
- Давления уже нет. Экзамен очень серьезный, да.
- Как хорошо вы знаете финскую команду?
- Хорошо знаю, много посмотрел матчей. Всех знаю. Хорошо подготовился к матчу. Завтра увидите.
- Это первая пресс-конференция, где вы лаконично и кратко отвечаете. Что случилось?
- Так будет всегда.
Не поняли поведение тренера и болельщики, которые смотрели пресс-конференцию на YouTube. Они заподозрили тренера в нарушении режима.
"У Петракова, что бодун", "Он похоже бахнул", "Что с Петраковым? Он пьяный?", "Он что-то курнул?" – удивляются фаны.
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Сейчас положение в группе такое: Франция – 12 очков (6 матчей), Украина – 5 (5), Финляндия – 5 (4), Босния – 3 (4), Казахстан – 3 (5).
Нашей команде осталось провести один матч против Финляндии и два против Боснии. Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф.