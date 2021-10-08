"Він п'яний чи щось курнув?" Тренер збірної України шокував своєю поведінкою

Олександр Петраков - головний тренер збірної України / Фото: Reuters
Завтра збірна України зіграє відбірковий матч чемпіонату світу-2022 в гостях проти Фінляндії. Виконуючий обов'язки головного тренера Олександр Петраков сьогодні дав пресконференцію.
Судячи з відповідей тренера, він дуже образився на журналістів через скандал з Малиновським, оскільки був максимально лаконічним.
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- На вас обличчя нема. Щось трапилося?
- Нормальне обличчя.
- Чи є втрати в команді?
- Ні.
- Є відчуття, що завтра обов'язково треба виграти?
- Є таке відчуття.
- В останніх матчах збірна пропускала на останніх хвилинах. Вдалося знайти причину?
- Постараємося не повторити більше цих помилок.
- Чи відчувається тиск у команді, або вже всі думки про гру?
- Тиску вже немає. Іспит дуже серйозний, так.
- Як добре ви знаєте фінську команду?
- Добре знаю, багато подивився матчів. Всіх знаю. Добре підготувався до матчу. Завтра побачите.
- Це перша пресконференція, де ви лаконічно і коротко відповідаєте. Що трапилося?
- Так буде завжди.
Не зрозуміли поведінку тренера і вболівальники, які дивилися пресконференцію на YouTube. Вони запідозрили тренера в порушенні режиму.
"У Петракова, що бодун", "Він схоже бахнув", "Що з Петраковим? Він п'яний?", "Він щось курнув?" – дивуються фани.
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Зараз становище в групі таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).
Нашій команді залишилося провести один матч проти Фінляндії і два проти Боснії. Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить в плей-офф.