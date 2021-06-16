"Он несильно": Погба простил укусившего его немца

Погба рад, что судья не показал Рюдигеру карточку во время матча, и не хочет, чтобы немец был дисквалифицирован постфактум – удивительная реакция француза

Рюдигер укусил Погба на Евро-2020 / Фото: скриншот

Удивительная реакция! Полузащитник сборной Франции Поль Погба встал на защиту немецкого футболиста Антонио Рюдигера, укусившего его за спину во вчерашнем матче Евро-2020.

Напомним, Франция обыграла Германию в Мюнхене 1:0. Голевую атаку создал Погба.

При этом на 45-й минуте матча Рюдигер, находившийся сзади Поля, укусил его. Однако арбитр не показал немцу даже желтую карточку.

Рюдигер кусает Погба на Евро-2020 / Фото: скриншот

"Мы друзья, знаем друг друга давно. Там не было ничего особенного. Думаю, вы видели этот момент в трансляции. Он уже позади, оставим его в прошлом. Я не плачу, чтобы выпросить желтую или красную карточку для соперника за такие действия. Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил. Я почувствовал укус, сообщил об этом судье, решение в любом случае за ним, и он его принял. Рюдигер не получил карточку, и я думаю, что это хорошо. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это", – цитирует Погба Goal.com

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Ранее мы писали, что Германия и Франция играли под украинскую музыку! Корреспондент Спорт Сегодня побывал в столице Баварии на поединке фаворитов чемпионата Европы, в котором единственный мяч забил немец, а победили французы.

Смотрите, как Рюдигер укусил Погба