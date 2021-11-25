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Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
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"Он лучший в мире!" Зинченко назвал самого крутого тренера

Сергей Шаховец
25 ноября, 17:26
Украинский полузащитник Манчестер Сити нечасто радует своим появлением в основе "горожан", но в матче Лиги чемпионов против ПСЖ Александр вышел с первых минут

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Главный тренер МанСити Хосеп Гвардиола даже нашел для Зинченко место в полузащите, хотя в составе "горожан" он чаще играет левого защитника. После поединка с ПСЖ украинец поделился своими впечатлениями от игры и не забыл поблагодарить наставника Манчестер Сити.

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"Я уже давно не играл в полузащите в Манчестер Сити, но не могу сказать, что это нечто новое для меня. Я выступаю на этой позиции в сборной Украины.

Может быть, я сыграл не очень хорошо и не смог забить, но самое главное – мы победили. Поддержка со стороны наших болельщиков всегда великолепна, и неважно, играем ли мы дома или на выезде. Хочу поблагодарить их.

Зинченко vs Месси / Фото: Getty Images

Гвардиола? Он лучший в мире. Гвардиола делает все, что в его силах, чтобы помогать команде. Это очень важно в игре, потому что каждая деталь может помочь", – сказал Зинченко клубной пресс-службе.

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Напомним, что Александр Зинченко получил одну из худших оценок в Манчестер Сити за победный матч с ПСЖ (2:1), но по некоторым показателям превзошел звезду соперников Лионеля Месси.

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Отметим, что в нынешнем сезоне лидер сборной Украины сыграл за "горожан" 6 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отличился.

Александр Зинченко / Фото: Reuters

А недавно мы рассказывали, как Игорь Беланов дал Зинченко подержать в руках "Золотой мяч" – приз лучшему футболисту Европы, который экс-динамовец завоевал в 1986 году.