В следующем сезоне сыграем по-другому: Де Дзерби – о вылете из Лиги чемпионов

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби подвел итог под поединком против Интера в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов

Роберто Де Дзерби - о матче с Интером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер проиграл Интеру со счетом 0:2 и потерял шансы на выход из группы. Видео голов и обзор матча Интер – Шахтер есть на нашем сайте.

"Вижу огромную разницу между чемпионатом и Лигой чемпионов. Уровень совсем другой. Поэтому нам было очень сложно играть. Если бы мы набрали одно очко – было бы то, что заслужили. Наши молодые футболисты смогут показать свой прогресс, мы тогда сможем играть по-другому", – признался де Дзерби.

Реклама

Итальянец признался, что его команде не хватало травмированных Алана Патрика и Исмаили, а еще Тарас Степаненко почувствовал себя не очень хорошо, поэтому попросил замену в перерыве.

Накануне из еврокубков вылетело и киевское Динамо. Теперь наши гранды смогут сосредоточиться на борьбе во внутреннем чемпионате и Кубке.