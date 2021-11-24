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7 декабря 22:00
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Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
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В следующем сезоне сыграем по-другому: Де Дзерби – о вылете из Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
24 ноября, 23:10
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Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби подвел итог под поединком против Интера в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов
Роберто Де Дзерби - о матче с Интером
Роберто Де Дзерби - о матче с Интером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер проиграл Интеру со счетом 0:2 и потерял шансы на выход из группы. Видео голов и обзор матча Интер – Шахтер есть на нашем сайте.

"Вижу огромную разницу между чемпионатом и Лигой чемпионов. Уровень совсем другой. Поэтому нам было очень сложно играть.

Если бы мы набрали одно очко – было бы то, что заслужили. Наши молодые футболисты смогут показать свой прогресс, мы тогда сможем играть по-другому", – признался де Дзерби.

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Итальянец признался, что его команде не хватало травмированных Алана Патрика и Исмаили, а еще Тарас Степаненко почувствовал себя не очень хорошо, поэтому попросил замену в перерыве.

Накануне из еврокубков вылетело и киевское Динамо. Теперь наши гранды смогут сосредоточиться на борьбе во внутреннем чемпионате и Кубке.

"У нас остались только Премьер-лига и Кубок. Хотим победить в обоих турнирах. Мы должны больше концентрироваться на этих соревнованиях. Надеемся, будем играть в следующем сезоне Лиги чемпионов совсем по-другому", – добавил тренер.

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4
Днепр-1
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24:15
31
5
Заря
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34:18
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15:13
23
7
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22
8
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21
9
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15
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19
10
Колос
15
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15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
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13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
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