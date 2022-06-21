Он круче Усика! Украинский боксер станцевал в ринге гопак (видео)

Усик и Ражба танцуют гопак после побед / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Матвей Ражба стал победителем международного турнира в Афинах. И отпраздновал свой успех в стиле Александра Усика. Сам Усик скоро проведет реванш с Джошуа.

После своего триумфа в Афинах Матвей Ражба в ринге станцевал гопак.

Реклама

Читайте также: Пособники Путина! Украинку в Венгрии заставили свернуть флаг полка "Азов" (фото)

Напомним, танцевать гопак – фишка Александра Усика. Он впервые это сделал после победы на Олимпийских Играх в Лондоне 2012 года.

Реклама

Сейчас Усик готовится защищать свои чемпионские пояса в супертяжелом весе. Для этого, как говорится, все средства хороши. Иначе чем объяснить тот факт, что Усик проводит тренировки с боксером из "Миротворца".