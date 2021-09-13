Он, как танк! Шумахер-старший наехал на российского мажора

Ральф Шумахер высказался об аварии в Монце

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал действия пилота Хааса Никиты Мазепина на Гран-при Италии. В одном из эпизодов россиянин столкнулся с партнером по команде Миком Шумахером.

Читайте также: На волосок от смерти! На чемпиона Формулы-1 свалился болид

"На видеоповторе хорошо видно, что Никита тупо въезжает в заднее колесо Мика. Мазепин в который раз допустил ошибку.

Он изо всех сил пытается доказать, что он быстрее Мика, но у него не получается. В Монце он показал свой характер: ехал, как танк, ничего не замечая на пути. Рано или поздно кому-то придется заняться воспитанием Мазепина", – заявил Шумахер-старший.

Читайте также: Шевченко с Болтом, Вин Дизелем и Тотти: на их глазах чуть не случилось убийство

Ральф Шумахер является родным братом Михаэлю Шумахеру и дядей Мику.

Никита Мазепин – сын российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Благодаря деньгами своего отца он получил право участвовать в Формуле-1.