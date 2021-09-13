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Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
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Львов --
15 сентября 00:00
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18 сентября 00:00
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Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Шахтер --
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Он, как танк! Шумахер-старший наехал на российского мажора

Любомир Луканюк
13 сентября, 13:26
На Гран-при Италии Никита Шумахер врезался в партнера по команде Мика Шумахера. Манера езды российского гонщика не понравилась дяде Мика

Ральф Шумахер высказался об аварии в Монце

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал действия пилота Хааса Никиты Мазепина на Гран-при Италии. В одном из эпизодов россиянин столкнулся с партнером по команде Миком Шумахером.

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"На видеоповторе хорошо видно, что Никита тупо въезжает в заднее колесо Мика. Мазепин в который раз допустил ошибку.

Он изо всех сил пытается доказать, что он быстрее Мика, но у него не получается. В Монце он показал свой характер: ехал, как танк, ничего не замечая на пути. Рано или поздно кому-то придется заняться воспитанием Мазепина", – заявил Шумахер-старший.

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Ральф Шумахер является родным братом Михаэлю Шумахеру и дядей Мику.

Никита Мазепин – сын российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Благодаря деньгами своего отца он получил право участвовать в Формуле-1.

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