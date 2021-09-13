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Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
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Він як танк! Шумахер-старший наїхав на російського мажора

Любомир Луканюк
13 вересня, 13:26
На Гран-прі Італії Микита Мазепін врізався в партнера по команді Міка Шумахера. Манера їзди російського гонщика не сподобалася дядькові Міка

Ральф Шумахер висловився про аварію в Монці

Колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер розкритикував дії пілота Хааса Микити Мазепіна на Гран-прі Італії. В одному з епізодів росіянин зіткнувся з партнером по команді Міком Шумахером.

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"На відеоповторі добре видно, що Микита тупо в'їжджає в заднє колесо Міка. Мазепін вкотре припустився помилки.

Він щосили намагається довести, що він швидший за Міка, але у нього не виходить. У Монці він показав свій характер: їхав як танк, нічого не помічаючи на шляху. Рано чи пізно комусь доведеться зайнятися вихованням Мазепіна", – заявив Шумахер-старший.

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Ральф Шумахер є рідним братом Міхаелю Шумахеру і дядьком Міку.

Микита Мазепін – син російського олігарха, власника "Уралхіма" Дмитра Мазепіна. Завдяки грошам свого батька він отримав право брати участь у Формулі-1.

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