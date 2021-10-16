Он будет вторым Тайсоном Фьюри: крайне неожиданное имя

Том Аспиналл и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images, Reuters

На днях Тайсон Фьюри заговорил о возможном завершении карьеры в боксе, что может лишить удовольствия встречи с ним Александра Усика.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

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Но свято место пусто не бывает.

Отец Тайсона Фьюри, Джон, назвал бойца, который, по его мнению, станет "вторым Тайсоном Фьюри".

Это – 28-летний англичанин Том Аспиналл.

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Он выступает в смешанных единоборствах (11 побед и 2 поражения в ММА), но пусть это вас не смущает.

"Говорю вам это сейчас – Аспиналл наделает больших дел в UFC. И он, вероятно, станет первым бойцом ММА, который натворит мега-дел и в боксе, выиграет титулы. Я первый, кто это сказал, – заявил Фьюри-старший Give Me Sport. – Он большой парень (рост 196 см, вес 112 кг, размах рук 198 см), который умеет хорошо боксировать, сильно бить и отлично двигаться как для супертяжа. Этот парень – с искрой".

"Он не перестает учиться. Мне нравится его отношение к делу. Он воин, как и Тайсон Фьюри", – добавил отец Цыганского короля.

Аспиналл нокаутировал Спивака

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Отметим, что в UFC Аспиналл уже успел победить удушением экс-чемпиона белоруса Андрея Орловского, а также отправить в нокаут Сергея Спивака – молдаванина, некоторое время выступавшего под украинским флагом.