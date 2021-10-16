16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 2
Колос 0
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
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Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Он будет вторым Тайсоном Фьюри: крайне неожиданное имя

Олег Люлька
16 октября, 22:07
Отец Цыганского короля считает, что наследником его сына в ринге станет 28-летний британец Том Аспиналл, выступающий нынче в смешанных единоборствах

Том Аспиналл и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images, Reuters

На днях Тайсон Фьюри заговорил о возможном завершении карьеры в боксе, что может лишить удовольствия встречи с ним Александра Усика.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

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Но свято место пусто не бывает.

Отец Тайсона Фьюри, Джон, назвал бойца, который, по его мнению, станет "вторым Тайсоном Фьюри".

Это – 28-летний англичанин Том Аспиналл.

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Он выступает в смешанных единоборствах (11 побед и 2 поражения в ММА), но пусть это вас не смущает.

"Говорю вам это сейчас – Аспиналл наделает больших дел в UFC. И он, вероятно, станет первым бойцом ММА, который натворит мега-дел и в боксе, выиграет титулы. Я первый, кто это сказал, – заявил Фьюри-старший Give Me Sport. – Он большой парень (рост 196 см, вес 112 кг, размах рук 198 см), который умеет хорошо боксировать, сильно бить и отлично двигаться как для супертяжа. Этот парень – с искрой".

"Он не перестает учиться. Мне нравится его отношение к делу. Он воин, как и Тайсон Фьюри", – добавил отец Цыганского короля.

Аспиналл нокаутировал Спивака

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Отметим, что в UFC Аспиналл уже успел победить удушением экс-чемпиона белоруса Андрея Орловского, а также отправить в нокаут Сергея Спивака – молдаванина, некоторое время выступавшего под украинским флагом.

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