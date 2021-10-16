Він буде другим Тайсоном Ф'юрі: вкрай несподіване ім'я

Том Аспіналл і Тайсон Ф'юрі / Фото: Getty Images, Reuters

Днями Тайсон Ф'юрі заговорив про можливе завершення кар'єри в боксі, що може позбавити задоволення зустрічі з ним Олександра Усика.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

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Але святе місце пустим не буває.

Батько Тайсона Ф'юрі, Джон, назвав бійця, який, на його думку, стане "другим Тайсоном Ф'юрі".

Це – 28-річний англієць Том Аспіналл.

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Він виступає у змішаних єдиноборствах (11 перемог і 2 поразки в ММА), але нехай це вас не бентежить.

"Кажу вам це зараз – Аспіналл наробить великих справ у UFC. І він, ймовірно, стане першим бійцем ММА, який наробить галасу і в боксі, виграє титули. Я перший, хто це сказав, – заявив Ф'юрі-старший Give Me Sport. – Він великий хлопець (зріст 196 см, вага 112 кг, розмах рук 198 см), який вміє добре боксувати, сильно бити і відмінно рухатися як для суперважа. Цей хлопець – з іскрою".

"Він не перестає вчитися. Мені подобається його ставлення до справи. Він воїн, як і Тайсон Ф'юрі", – додав батько Циганського короля.

Аспіналл нокаутував Співака

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Відзначимо, що в UFC Аспіналл уже встиг перемогти задушенням ексчемпіона білоруса Андрія Орловського, а також відправити в нокаут Сергія Співака – молдаванина, котрий деякий час виступав під українським прапором.