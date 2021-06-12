Окончательный плейлист сборной Украины на Евро-2020: слушаем выбор игроков

Игроки сборной Украины составили плейлист для чемпионата Европы. После скандала с Моргенштерном в окончательной подборке нет ни одного российского исполнителя

Игроки сборной Украины составили плейлист для Евро-2020

Футболисты сборной Украины, как и обещали, обновили плейлист команды к Евро-2020. Напомним, изначально плейлист сборной Украины вызвал скандал из-за присутствия в нем песен скандальных россиян.

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Сразу же плейлист был почищен от российских песен, но в него добавили совсем уж случайные песни. Некоторые из них были даже старше игроков нашей сборной.

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И вот накануне старта нашей команды на Евро-2020 свет увидел оригинальный плейлист. Будем надеяться, что к его составлению все-таки приложили руку игроки национальной команды. Наслаждайтесь!

(переключать песни можно с помощью кнопки плейлист в верхнем правом углу)

ПЛЕЙЛИСТ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020:

Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People

ONUKA – Vidlik

Patsyki Z Franeka – Марічка

The Hardkiss – Кораблі

Boombox – Вахтерам

Okean Elzy – Обійми

Go_A – Шум

MONATIK – Кружит

Max Barskih, Zivert – BESTSELLER

AC/DC – Thunderstruck

David Guetta – Love Don't Let Me Go