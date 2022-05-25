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Оккупанты убили чемпиона мира по тайскому боксу в Мариуполе

Анатолий Дерека
25 мая, 06:30
Кикбоксер Алексей Янин уже восемь лет воевал против фашистов из России и в итоге отдал свою жизнь за Мариуполь

Алексей Янин погиб в Мариуполе

Наша страна уже четвертый месяц борется за независимость в войне против России. Народ объединился вокруг Украины и помогает ей на поле боя и на гуманитарном фронте.

Спортсмены также не остались в стороне. Часть из них отправились в ряды ВСУ, однако, к сожалению, не все из них остаются в живых. Вчера стало известно о смерти украинского боксера Олега Прудкого.

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Сегодня же не стало чемпиона мира по тайскому боксу, а также чемпиона Украины по кикбоксингу Алексея Янина. Спортсмен погиб в бою за Мариуполь, рассказывает Министерство молодежи и спорта Украины.

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Янин вступил в ряды ВСУ добровольцем в 2014 году, когда фашисты аннексировали Крым и поддержали террористов на Донбассе. Позже Алексей стал военнослужащим отряда спецназначения "Азов" Нацгвардии.

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Спортсмен погиб в боях за Мариуполь в ночь с 6 на 7 апреля. У Алексея остались жена Татьяна и сын Назарий. Ранее в городе-герое на берегу Азовского моря умер чемпион Украины по водному поло Евгений Обединский.