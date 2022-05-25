Окупанти вбили чемпіона світу з тайського боксу у Маріуполі

Олексій Янін загинув у Маріуполі

Наша країна вже четвертий місяць виборює незалежність у війні проти Росії. Народ об'єднався навколо України та допомагає їй на полі бою та на гуманітарному фронті.

Спортсмени також не залишилися осторонь. Частина з них вирушила до лав ЗСУ, проте, на жаль, не всі з них залишаються живими. Вчора стало відомо про смерті українського боксера Олега Прудкого.

Реклама

Сьогодні ж не стало чемпіона світу з тайського боксу, а також чемпіона України з кікбоксингу Олексія Яніна. Спортсмен загинув у бою за Маріуполь, розповідає Міністерство молоді та спорту України.

Читайте також: Рашисти вбили стрільця збірної України

Янін вступив до лав ЗСУ добровольцем у 2014 році, коли фашисти анексували Крим та підтримали терористів на Донбасі. Згодом Олексій став військовослужбовцем загону спецпризначення "Азов" Нацгвардії.

Реклама

Спортсмен загинув у боях за Маріуполь у ніч із 6 на 7 квітня. У Олексія залишилися дружина Тетяна та син Назарій. Раніше у місті-герої на березі Азовського моря помер чемпіон України з водного поло Євген Обєдинський.