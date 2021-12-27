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Огромной задницей закрыла всю площадку. Секс-бомба ММА сходила на баскетбол

Андрей Трофимов
27 декабря, 10:34
Валери Лореда в коротеньких шортах посетила матч Майами Хит в чемпионате НБА и нарвалась на критику

Лореда на баскетболе / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из самых сексуальных девушек в смешанных единоборств Валери Лореда недавно поразила своих фанатов откровенной фотосессией возле бассейна.

А теперь Валери вместе с сестрами отправилась на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги. Девушка призналась, что болеет за Майами Хит.

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В зале Лореда сделала фото для Instagram, чем взбесила поклонников баскетбола. Мол, своими огромными формами девушка закрыла всю площадку.

И правда, ракурс вышел еще тот.

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Напомним, что 22-летняя Лореда дебютировала в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 7 августа, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде. Всего на ее счету три победы в трех боях в MMA.