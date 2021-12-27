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Величезною дупою закрила весь майданчик. Секс-бомба ММА сходила на баскетбол

Андрій Трофімов
27 грудня, 10:34
Валері Лореда у коротеньких шортах відвідала матч Майамі Хіт у чемпіонаті НБА та нарвалася на критику

Лореда на баскетболі / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з найсексуальніших дівчат у змішаних єдиноборствах Валері Лореда нещодавно вразила своїх фанів відвертою фотосесією біля басейну.

А тепер Валері разом із сестрами вирушила на матч регулярного чемпіонату Національної баскетбольної ліги. Дівчина зізналася, що вболіває за Майамі Хіт.

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У залі Лореда зробила фото для Instagram, чим розлютила шанувальників баскетболу. Мовляв, своїми величезними формами дівчина закрила весь майданчик.

І справді, ракурс вийшов ще той.

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Нагадаємо, що 22-річна Лореда дебютувала у змішаних єдиноборствах у лютому 2019 року. Останній поєдинок вона провела 7 серпня, перемігши американку Тару Графф технічним нокаутом у другому раунді. Усього на її рахунку три перемоги у трьох боях у MMA.