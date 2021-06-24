Ограбление века: португальцы смешно разыграли французского болельщика

Французскому болельщику заменили флаг родной страны на стяг Португалии, пока он выбирал сувениры. Мужчина боялся, что у него украли кошелек, но это оказался обычный розыгрыш

Португальские фанаты разыграли француза

Сборные Франции и Португалии выдали боевую ничью 2:2 в третьем туре группового этапа Евро-2020. Накануне поединка болельщики обеих команд заполонили Будапешт, а один из поклонников сборной Франции стал жертвой смешного розыгрыша.

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Пока мужчина что-то выбирал в сувенирной лавке, к нему сзади подкрался болельщик Португалии и осторожно достал из рюкзака французский триколор, заменив его на красно-зеленый стяг.

В последний момент мужчина заметил, что за ним что-то происходит, но подумал, что у него вытащили кошелек и побежал за потенциальным вором. Впрочем, материальные ценности француза не пострадали, а он сам стал звездой Сети.

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