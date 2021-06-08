Огонь! Чемпионка по фитнес-бикини надела купальник со шнуровкой в интимном месте

Марина Андриенко любит купальники / Фото: Instagram
Чемпионка Украины и мира по фитнес-бикини Марина Андриенко показала яркие фото из отдыха в Турции. Украинская красотка нежится на солнце в возбуждающем розовом купальнике со шнуровкой в самом интимном месте.
"See, Feel, Love. Это лозунг этого прекрасного места. Не могу с ними не согласиться", – подписала снимки Марина.
Напомним, в 2017 году Марина Андриенко добилась всемирного признания. В Будапеште она триумфовала в номинации Bikini Pro и Miss Bikini+165 и стала абсолютной чемпионкой планеты. А годом ранее Марина стала абсолютной чемпионкой Украины и победительницей в категории фитнес-бикини свыше 168 см.
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