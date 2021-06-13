Ого! Прекрасная Елена завоевала лишь 2-й в истории Украины пояс чемпионки Европы в профи-боксе

Украинская боксерша Елена Медведенко стала чемпионкой Европы по версии EBU в суперлегком весе (до 63,5 кг). В Бельгии одесситка победила местную спортсменку Джемиллу Гонтарук единогласным решением судей – 97:93, 96:94, 98:92, после чего примерила ранее вакантный пояс. Ранее украинец Сиренко вырубил брата Бензема.

Читайте также: Есть дата боя Усик – Джошуа! Боксеры таки встретятся в Великобритании

"Если сидеть на берегу реки достаточно долго, можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага. Мы сделали это! Пояс наш! Спасибо всем, кто болел за меня, кто тренировался со мной, и просто поддерживал. Также хочу выразить свою благодарность моему тренеру, который верил в меня больше, чем я сама", – написала Елена на своей страничке в Facebook