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Огненное обращение Кличко-младшего на Уэмбли перед боем Фьюри – Уайт

Евгений Щербаков
24 апреля, 10:17
Владимир Кличко выступил на огромном экране в Лондоне перед главным поединком боксерского вечера на Уэмбли

Владимир Кличко призвал помочь Украине перед боем Фьюри - Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайсон Фьюри защитил свой титул чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе. Победа пришла к британцу в 6 раунде. Удар апперкотом стал фатальным для Диллиана Уайта.

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Но для украинских фанатов мирового бокса был приятный сюрприз. Перед главным поединком боксерского вечера в Лондоне, на огромном экране стадиона Уэмбли появился Владимир Кличко. Украинский экс-чемпион выступил с душевной речью, в которой рассказал о реалиях в Украине и поблагодарил мир за помощь:

"Мы столкнулись с вызовами, которые стоят наших жизней. Мы становимся сильнее, зная о вашей поддержке. Мы благодарны, что вы поддерживаете наших отцов, мам, детей Украины. Не останавливайтесь. Мы нуждаемся в вашей поддержке.

Я хотел бы быть с вами сегодня вечером в Лондоне, но, как вы знаете, у нас тут самый важный бой в нашей жизни. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы поблагодарить всех наших друзей и партнеров по всему миру, особенно WBC и семью Opus, за всю поддержку и усилия по сбору средств."

Также на вечере бокса было презентовано издание, посвященная лучшим боям WBC. Одна из книг будет выставлена на продажу, а все средства пойдут в фонд помощи Украине.