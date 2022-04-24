Вогняне звернення Кличка-молодшого на Вемблі перед боєм Ф'юрі – Вайт

Володимир Кличко закликав допомогти Україні перед боєм Ф'юрі - Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

Тайсон Фьюрі захистив свій титул чемпіона за версією WBC у надважкій вазі. Перемога прийшла до британця у 6-му раунді. Удар аперкотом став фатальним для Ділліана Вайта.

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Але для українських шанувальників світового боксу був ще один приємний сюрприз. Перед головним поєдинком боксерського вечора у Лондоні на величезному екрані стадіону Вемблі з'явився Володимир Кличко. Український ексчемпіон виступив з душевною промовою, в якій розповів про реалії в Україні та подякував світу за допомогу:

"Ми зіткнулися з викликами, які варті наших життів. Ми стаємо сильнішими, знаючи про вашу підтримку. Ми вдячні, що ви підтримуєте наших батьків, матусь, дітей України. Не зупиняйтеся. Ми потребуємо вашої підтримки. Я хотів би бути з вами ввечері в Лондоні, але, як ви знаєте, у нас тут найважливіший бій у нашому житті. Ми користуємося цією можливістю, щоб подякувати всім нашим друзям та партнерам по всьому світу, особливо WBC і сім'ю Opus, за всю підтримку та зусилля зі зборання коштів."

Також на вечорі боксу було презентовано видання, присвячене найкращим боям WBC. Одна з книг буде виставлена на продаж, а всі кошти підуть до фонду допомоги Україні