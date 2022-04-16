Одноклубника Коваленко убрали с поля из-за серьги. Курьезный момент в Серии А

Арбитр убрал с поля колоритного форварда Специи / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Вчера в Серии А состаялся матч 33-го тура между командой украинца Виктора Коваленко Специей и миланским Интером. Во втором тайме поединка произошел неординарный случай.

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На 60-й минуте встречи на поле появился форвард Специи Мбала Нзола. Но спустя десять минут наставник "орлят" вынужден был сделать обратную замену.

Все дело в том, что арбитр матча заметил в ухе импозантного африканца большую серьгу. Но за правилами, играть с разными украшениями на футбольном поле запрещено. Судья матча попросил футболист снять сережку.

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Но это оказалось не таким уже легким делом. Ни сам Нзола, ни врач команды не смогли справиться с этой задачей. Главному тренеру Специи Тиаго Мотти пришлось делать обратную замену.

Отметим, что Виктор Коваленко вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм. После поражения Интеру (1:3) Специя занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны вылета ее отделяют 11 баллов.

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Сегодня состоится полуфинальный матч Кубка Англии. Следить за онлайн-трансляцией матча Манчестер Сити – Ливерпуль можно на нашем сайте.