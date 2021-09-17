16 сентября 22:00
Буде-Глимт 3
Заря 1
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Ювентус --
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Одно очко на троих: украинские клубы не поправили свое положение в рейтинге УЕФА

Александр Трикиша
17 сентября, 08:53
Украинские клубы слабо сыграли в еврокубках на этой неделе. На троих наши команды сумели заработать всего одно очко. Какая ситуация в таблице коэффициентов УЕФА

Украинские клубы слабо стартовали в еврокубках / Фото: REUTERS

Разжиться очками смогло только Динамо, сыгравшее вничью с Бенфикой, Шахтер и Заря свои матчи проиграли.

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Динамо принесло в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА 0,2 балла, ведь 1 очко за ничью было разделено на пятерых участников, стартовавших от Украины в этом сезоне.

На данный момент украинские клубы заработали в текущем сезоне уже 2.600 балла. Удивительнее, но это больше, чем у наших прямые конкуренты за попадание в ТОП-10 рейтинга – России и Шотландии.

МСтрана21/22РейтингКоманды
1Англия3,85789 4987/7
2Испания4.00081,7137/7
3Италия3,42864,6167/7
4Германия3,64262,6417/7
5Франция3,41645,0816/6
6Португалия4,08344,5494/6
7Нидерланды4.80034 9005/5
8Австрия3,80032,2504/5
9Шотландия2.30031 3002/5
10Россия1,70030,8823/5
11Украина2,80030 4003/5
12Сербия4.00027,8752/4
13Бельгия3.20027.2004/5
14Швейцария4.50026,4252/4
15Хорватия3,25024 4001/4
16Кипр2,12524,3752/4
17Чехия2.90024,0003/5
18Турция3.30023,7003/5
19Греция3,25023,4502/4
20Норвегия3,37523,0001/4
21Швеция4,87522,6251/4
22Дания2,60021,9754/5
23Израиль4,25021,8752/4
24Болгария2,87519,0002/4
25Румыния1.50016 4001/4
26Венгрия2,25015,8751/4
27Казахстан2,62515 5001/4
28Польша4,12515,3751/4
29Азербайджан2.37515 0001/4
30Словения2,50014 5001/4
31Словакия2,62514,1251/4
32Беларусь0,25012 5004
33Молдова4.00010.0001/4
34Литва1,75010.0004
35Босния и Герцеговина1,6259,1254
36Люксембург1,2508,7504
37Латвия2,6258,6254
38Косово2.3338,1663
39Ирландия2,8758,1254
40Северная Ирландия1,6258,0834
41Албания1,6258.0004
42Финляндия2,7507,8751/4
43Армения1,6257,8751/4
44Фарерские острова1.5007,2503
45Мальта1,8757.0004
46Грузия1,2507.0004
47Северная Македония0,6257.0004
48Лихтенштейн0,0006.5001
49Эстония2.3335,7081/3
50Уэльс1.5005.5004
51Гибралтар1,2505,4161/4
52Исландия1.5005,3754
53Черногория0,7504,8754
54Андорра1.5004,6653
55Сан-Марино0,1661,3323

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