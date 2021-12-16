Обыграем Украину трижды! Дерзкое заявление тренера сборной Шотландии

В 2022 году команде Петракова предстоит трижды сыграть против Шотландии / Фото: Коллаж: Сегодня

Волей жребия украинцам предстоит сыграть в Лиге наций против команды Шотландии, которая будет соперником "желто-синией" дружины в борьбе за путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Тренер шотландцев Стив Кларк ждет трудных поединков с равным соперником, но уверен, что его команда наберет с украинцами максимум очков.

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"Если вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот, что мы получили. Это хорошая жеребьевка.

Игры против Ирландии всегда будут интересны болельщикам, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах.

Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. До начала соревнований в Лиге наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.