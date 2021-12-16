Обіграємо Україну тричі! Зухвала заява тренера збірної Шотландії

У 2022 році команда Петракова має тричі зіграти проти Шотландії / Фото: Колаж: Сьогодні

Волею жереба українцям належить зіграти в Лізі націй проти команди Шотландії, яка буде суперником "жовто-синьої" дружини у боротьбі за путівку на ЧС-2022 у Катарі. Тренер шотландців Стів Кларк чекає на важкі поєдинки з рівним суперником, але впевнений, що його команда набере з українцями максимум очок.

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"Якщо ви берете участь у жеребкуванні з командами приблизно одного рівня, то завжди очікуєте на важких суперників. І ось що ми отримали. Це гарне жеребкування.

Ігри проти Ірландії завжди будуть цікавими вболівальникам, і, сподіваюся, вони пройдуть з великою кількістю глядачів на обох стадіонах.

Україна стала нашим суперником у плей-оф відбору чемпіонату світу. До початку змагань у Лізі націй ми вже будемо добре знати українців, адже зіграємо з ними. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі.