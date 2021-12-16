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Обіграємо Україну тричі! Зухвала заява тренера збірної Шотландії

Сергій Шаховець
16 грудня, 23:19
Наставник збірної Шотландії прокоментував жеребкування Ліги націй

У 2022 році команда Петракова має тричі зіграти проти Шотландії / Фото: Колаж: Сьогодні

Волею жереба українцям належить зіграти в Лізі націй проти команди Шотландії, яка буде суперником "жовто-синьої" дружини у боротьбі за путівку на ЧС-2022 у Катарі. Тренер шотландців Стів Кларк чекає на важкі поєдинки з рівним суперником, але впевнений, що його команда набере з українцями максимум очок.

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"Якщо ви берете участь у жеребкуванні з командами приблизно одного рівня, то завжди очікуєте на важких суперників. І ось що ми отримали. Це гарне жеребкування.

Ігри проти Ірландії завжди будуть цікавими вболівальникам, і, сподіваюся, вони пройдуть з великою кількістю глядачів на обох стадіонах.

Україна стала нашим суперником у плей-оф відбору чемпіонату світу. До початку змагань у Лізі націй ми вже будемо добре знати українців, адже зіграємо з ними. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі.

Вірменія – новий суперник. Шотландія не грала із нею раніше. Вірмени поки що демонструють непогані результати. Вони перемогли Румунію та Ісландії, тож це гідна команда", – цитує Кларка сайт УАФ.

Україна виступить у дивізіоні B Ліги націй

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування Ліги націй-2022/2023, що відбулася у штаб-квартирі УЄФА, збірна України потрапила до групи В1 разом із Шотландією, Ірландією та Вірменією.

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Коли відбудуться матчі Ліги націй:

  • Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року
  • Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року
  • Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року

Фінальна стадія:

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  • Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року
  • Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року