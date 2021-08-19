Объявлены три претендента на звание лучшего тренера года

Гвардиола, Тухель и Манчини / Фото: Reuters

Лучшего тренера сезона 2020/2021 УЕФА назовет 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Роберто Манчини привел сборную Италии к титулу чемпионов Европы. В финале Евро-2020 итальянцы в серии пенальти обыграли англичан.

Под руководством Томаса Тухеля Челси стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале Манчестер Сити 1:0. А затем с Тухелем Челси выиграл и Суперкубок УЕФА.

Главным же достижением тренера нашего Александра Зинченко по Манчестер Сити, Хосепа Гвардиола, в предыдущем сезоне стало чемпионство Англии.

Роберто Манчини / Фото: Reuters

Томас Тухель с кубком чемпионов / Фото: Reuters

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Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Кто еще попал в ТОП-10

4. Унай Эмери (Вильярреал) – 64 очка

5. Диего Симеоне (Атлетико) – 29 очков

6. Антонио Конте (Интер, сейчас без команды) – 19 очков

7. Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 18 очков

8. Кристоф Галтье (Лилль/Ницца) – 16 очков

9. Оле-Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед) – 14 очков

10. Каспер Юльманн (сборная Дании) – 11 очков

При составлении списка учитывались голоса 24 тренеров сборных, участвовавших в Евро-2020, а также 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы и 55 журналистов.

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона 2020/2021 составили полузащитники Челси Жоржиньо и Н'Голо Канте, а также Кевин де Брюйне из Манчестер Сити. Месси и Роналду снова в пролете.