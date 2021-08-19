19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Объявлены три претендента на звание лучшего тренера года

Олег Люлька
19 августа, 19:27
Награда достанется итальянцу Роберто Манчини, немцу Томасу Тухелю либо испанцу Хосепу Гвардиоле – смотрите, кто еще попал в ТОП-10

Гвардиола, Тухель и Манчини / Фото: Reuters

Лучшего тренера сезона 2020/2021 УЕФА назовет 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Роберто Манчини привел сборную Италии к титулу чемпионов Европы. В финале Евро-2020 итальянцы в серии пенальти обыграли англичан.

Под руководством Томаса Тухеля Челси стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале Манчестер Сити 1:0. А затем с Тухелем Челси выиграл и Суперкубок УЕФА.

Главным же достижением тренера нашего Александра Зинченко по Манчестер Сити, Хосепа Гвардиола, в предыдущем сезоне стало чемпионство Англии.

Роберто Манчини / Фото: Reuters

Томас Тухель с кубком чемпионов / Фото: Reuters

Реклама

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Кто еще попал в ТОП-10

  • 4. Унай Эмери (Вильярреал) – 64 очка
  • 5. Диего Симеоне (Атлетико) – 29 очков
  • 6. Антонио Конте (Интер, сейчас без команды) – 19 очков
  • 7. Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 18 очков
  • 8. Кристоф Галтье (Лилль/Ницца) – 16 очков
  • 9. Оле-Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед) – 14 очков
  • 10. Каспер Юльманн (сборная Дании) – 11 очков

При составлении списка учитывались голоса 24 тренеров сборных, участвовавших в Евро-2020, а также 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы и 55 журналистов.

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона 2020/2021 составили полузащитники Челси Жоржиньо и Н'Голо Канте, а также Кевин де Брюйне из Манчестер Сити. Месси и Роналду снова в пролете.

Реклама