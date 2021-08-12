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Победный ход Кепой! Челси выигрывает Суперкубок УЕФА в серии пенальти

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
12 августа, 00:50
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Выход Аррисабалаги на 119 минуте помог лондонцам выиграть трофей. Испанец отразил два удара в серии 11-метровых
Кепа Аррисабалага помог Челси переиграть Вильярреал в матче за Суперкубок УЕФА
Кепа Аррисабалага помог Челси переиграть Вильярреал в матче за Суперкубок УЕФА / Фото: Getty Images

Сезон 2020/2021 официально завершен. Сегодня в Белфасте Челси и Вильярреал разыграли Суперкубок УЕФА. В мае лондонцы триумфовали в Лиге чемпионов, а испанская команда оказалась сильнейшей в Лиге Европы.

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Команды выставили практически сильнейшие свои составы. Тухель решил оставить на скамейке Кристенсена, Жоржиньо и Аспиликуэту, выставив довольно атакующую одиннадцатку. Эмери же задействовал новичка команды Диа.

Первый тайм прошел под диктовку Челси. Лондонцы контролировали игру и создали больше опасных моментов. Правда, отличиться получилось лишь раз. Зиеш сумел вынырнуть из-под защитника Вильярреала и точно замкнуть прострел Хаверца.

Хаким стал главным действующим лицом до перерыва. Марокканец также организовал несколько опасных моментов для партнеров по команде, однако доиграть до перерыва вингер не смог. В столкновении с Фойтом Зиеш вывихнул плечо и уступил место Пулишичу.

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Правда, Вильярреал же мог отличиться в конце первого тайма. Альберто Морено зарядил в перекладину с близкого расстояния после навеса. А сразу после перерыва испанцы вновь потревожили каркас. Жерар Морено пробил в штангу после ошибки Менди.

В целом же во втором тайме Вильярреал перехватил инициативу и нагнетал ситуацию у ворот Челси. Свои моменты получили Эступиньян и Пино, однако спасать испанцев пришлось лидеру команды Жерару Морено. Форвард получил мяч в штрафной Челси после паса пяткой от Диа и прошил ударом Менди.

Концовку команды провели спокойно, заранее согласившись на овертаймы. После окончания основного времени Челси вновь взял инициативу в свои ноги. Вышедшие на замену Пулишич, Маунт и Жоржиньо имели классные моменты. Однако Асенхо и защитники не подводили Вильярреал.

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В итоге испанцы дотерпели до серии пенальти, а Томас Тухель запустил на поле Кепу Аррисабалагу вместо основного кипера Эдуарда Менди. Это решение от немца в итоге и предопределило успех Челси. Испанец потянул два удара в серии и принес лондонцам Суперкубок.

Для Челси это второй в истории трофей. До этого "аристократы" взяли лишь один Суперкубок из четырех матчей. А вот Унаи Эмери проигрывает уже третий раз в поединках за этот трофей.

Челси – Вильярреал 1:1 (пен. 6:5)
Голы: Зиеш, 27 – Ж. Морено, 73

Челси: Менди (Аррисабалага, 119) – Зума (Кристенсен, 67), Чалоба, Рюдигер – Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 83), Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Алонсо – Зиеш (Пулишич, 43), Вернер (Маунт, 66), Хаверц.

Вильярреал: Асенхо – Фойт, Альбиоль, Торрес, А. Морено (Морланес, 87) – Капу (Гаспар, 71), Тригерос (Мои Гомес, 72), Педраса (Эступиньян, 58) – Диа (Раба, 87), Ж. Морено, Пино (Манди, 91).

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Предупреждения: Рюдигер, Аррисабалага – Пино, Раба.

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Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
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3
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6
6
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3
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4
9
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3
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2
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3
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3
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3
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1
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0
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19:30
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Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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