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Оголошено трьох претендентів на звання найкращого тренера року

Олег Люлька
19 серпня, 19:27
Нагорода дістанеться італійцеві Роберто Манчіні, німцеві Томасу Тухелю або іспанцеві Хосепу Гвардіолі – дивіться, хто ще потрапив до ТОП-10

Гвардіола, Тухель і Манчіні / Фото: Reuters

Найкращого тренера сезону 2020/2021 УЄФА назве 26 серпня в Стамбулі на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Роберто Манчіні привів збірну Італії до титулу чемпіонів Європи. У фіналі Євро-2020 італійці в серії пенальті обіграли англійців.

Під керівництвом Томаса Тухеля Челсі став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши в фіналі Манчестер Сіті 1 0. А потім з Тухелем Челсі виграв і Суперкубок УЄФА.

Головним же досягненням тренера нашого Олександра Зінченка в Манчестер Сіті, Хосепа Гвардіола, в попередньому сезоні стало чемпіонство Англії.

Роберто Манчіні / Фото: Reuters

Томас Тухель з кубком чемпіонів / Фото: Reuters

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Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Хто ще потрапив до ТОП-10

  • 4. Унай Емері (Вільярреал) – 64 очки
  • 5. Дієго Сімеоне (Атлетико) – 29 очок
  • 6. Антоніо Конте (Інтер, зараз без команди) – 19 очок
  • 7. Гарет Саутгейт (збірна Англії) – 18 очок
  • 8. Крістоф Галтьє (Лілль / Ніцца) – 16 очок
  • 9. Оле-Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед) – 14 очок
  • 10. Каспер Юльманн (збірна Данії) – 11 очок

У формуванні списку враховувалися голоси 24 тренерів збірних, які брали участь в Євро-2020, а також 80 тренерів з групових етапів Ліги чемпіонів і Ліги Європи і 55 журналістів.

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що трійку претендентів на приз найкращому гравцеві сезону-2020/2021 склали півзахисники Челсі Жоржиньо і Н'Голо Канте, а також Кевін де Брюйне з Манчестер Сіті. Мессі і Роналду знову в прольоті.

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