Обошлось без подколок. Монфис нежно поздравил Свитолину с днем рождения

Свитолина и Монфис
Сегодня свой день рождения празднует первая ракетка Украины Элина Свитолина.
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По случаю дня рождения, муж Элины Свитолиной французский теннисист Гаэль Монфис нежно поздравил супругу в своем Instagram.
"С днём рождения, моя любовь! С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, по которой я дышу.
Ты – звезды в моем небе. И я бы не хотел, чтобы было иначе. Ты – любовь всей моей жизни" – написал Монфис в своем поздравлении.
Любящая жена ответила мужу двумя сердечками.
Немногим ранее, 1 сентября французский теннисист Гаэль Монфис отпраздновал свое 35-летие. Украинка не упустила возможности подколоть своего мужа по поводу его возраста.
Напомним, что Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта. Сама же теннисистка призналась, что поменяет фамилию только после завершения спортивной карьеры.