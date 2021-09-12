Обошлось без подколок. Монфис нежно поздравил Свитолину с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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По случаю дня рождения, муж Элины Свитолиной французский теннисист Гаэль Монфис нежно поздравил супругу в своем Instagram.

"С днём рождения, моя любовь! С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, по которой я дышу.

Ты – звезды в моем небе. И я бы не хотел, чтобы было иначе. Ты – любовь всей моей жизни" – написал Монфис в своем поздравлении.