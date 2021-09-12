11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 17:00 Відео
Металіст 1925 0
Динамо 2
11 вересня 19:30 Відео
Шахтар 2
Дніпро-1 0
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

Обійшлося без підколів. Монфіс ніжно привітав Світоліну з днем народження

Сергій Шаховець
12 вересня, 15:17
Найкращій українській тенісистці виповнилося 27 років

Світоліна і Монфис

Сьогодні свій день народження святкує перша ракетка України Еліна Світоліна.

Читайте також: Жертва Світоліної, яка втратила найбільші груди у світовому тенісі, виходить заміж

З нагоди дня народження, чоловік Еліни Світоліної французький тенісист Гаель Монфіс ніжно привітав дружину в своєму Instagram.

"З днем народження, моя любов! З того дня, як ти увійшла в моє життя, ти стала причиною, через яку я дихаю.

Ти – зірки в моєму небі. І я б не хотів, щоб було інакше. Ти – кохання всього мого життя"- написав Монфіс в своєму привітанні.

Любляча дружина відповіла чоловікові двома сердечками.

Трохи раніше, 1 вересня французький тенісист Гаель Монфіс відсвяткував своє 35-річчя. Українка не упустила можливості підколоти свого чоловіка стосовно його віку.

Нагадаємо, що Еліна і Гаель зіграли весілля в липні в Женеві. Гостями вечора стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу і спорту. Сама ж тенісистка зізналася, що змінить прізвище тільки після завершення спортивної кар'єри.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Реклама