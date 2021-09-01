Сколько, сколько? Свитолину ошарашило возрастом ее супруга-француза

1 сентября французский теннисист Гаэль Монфис празднует свой 35-й день рождения. По случаю именин своего супруга доколола украинка Элина Свитолина

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

На своей странице в Twitter Монфис опубликовал собственное фото в элегантном костюме и сопроводил ее пафосной философской цитатой.

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"35. Жизнь не в том, чтобы найти себя. Жизнь – это создание самого себя", – написал Гаэль.

Супруга француза Элина Свитолина решила оригинально поздравить возлюбленного, подколов его за возраст – она ведь младше него на девять лет!

Элина прокомментировала пост Монфиса гифкой, на которой вверху написано поздравление с днем рождения, а внизу вопрос: "Сколько тебе лет?" Все это сопровождается комичным псом с очень удивленным взглядом.

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Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта. Сама же теннисистка призналась, что поменяет фамилию только после завершения спортивной карьеры.