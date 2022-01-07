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Обошлось без флага Аккермана. Ломаченко по-домашнему поздравил с Рождеством

Сергей Шаховец
7 января, 19:02
Украинский боксер Василий Ломаченко записал поздравительное видео к Рождеству

Ломаченко всех поздравил с Рождеством / Фото: Коллаж: Сегодня

33-летний боксер празднует Рождество в своем родном городе Белгород-Днестровском. Василий решил не отставать от своего кума Александра Усика и тоже записал ролик с поздравлением.

На фоне новогодней елки Ломаченко выразил пожелания своим фанатам.

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"Хочу поздравить всех с Рождеством Христовым, пожелать всем крепкого здоровья, мира, тепла, благополучия, взаимопонимания и, конечно, Божьей милости", – сказал Ломаченко подписчикам своего Instagram.

Напомним, после победы над Ричардом Комми Василий Ломаченко вышел не с флагом Украины, а с флагом Аккермана (Белгород-Днестровский), чем разозлил соотечественников.

После этого инцидента Ломаченко досталось от Владимира Кличко, который возмутился ("Что за черт!") и объяснил Васе, что такое патриотизм.

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Ломаченко пока не может боксировать / Фото: Getty Images