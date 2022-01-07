Обійшлося без прапора Аккермана. Ломаченко по-домашньому привітав із Різдвом

Ломаченко усіх привітав з Різдвом / Фото: Колаж: Сьогодні

33-річний боксер святкує Різдво у своєму рідному місті Білгород-Дністровському. Василь вирішив не відставати від свого кума Олександра Усика і теж записав ролик із вітанням.

На тлі новорічної ялинки Ломаченко висловив побажання своїм фанатам.

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"Хочу привітати всіх з Різдвом Христовим, побажати всім міцного здоров'я, миру, тепла, благополуччя, порозуміння та, звичайно, Божої милості", – сказав Ломаченко підписникам свого Instagram.

Нагадаємо, після перемоги над Річардом Коммі Василь Ломаченко вийшов не з прапором України, а з прапором Аккермана (Білгород-Дністровський), чим розлютив співвітчизників.

Після цього інциденту Ломаченку дісталося від Володимира Кличка, який обурився ("Що за чорт!") і пояснив Васі, що таке патріотизм.

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