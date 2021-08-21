Обматерил женщину-арбитра: как наказали игрока из чемпионата Украины

Александр Пихаленок наказан за оскорбление Катерины Монзуль / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Инцидент произошел в матче четвертого тура Премьер-лиги против Десны (1:2) в Чернигове.

На 75-й минуте встречи Пихаленок нарушил правила, Монзуль выдала ему желтую карточку, что не понравилось футболисту.

Он обрушился на арбитра с бранью и сразу же видел перед собой красный свет.

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Игрок Днепра-1 пропустит матчи чемпионата Украины против Руха (21 августа) и Металлист-1925 (28 августа).

После четырех туров Днепр-1 занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету команды семь баллов. Кстати, Десна лидирует в таблице с 12-ю очками.

Добавим, что накануне лидер чемпионата подписал игрока сборной Украины. Черниговская Десна объявила о подписании арендного соглашения с футболистом "горняков" и сборной Украины.