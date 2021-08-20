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Усиление перед матчем с Динамо: лидер чемпионата подписал игрока сборной Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 августа, 17:19
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Черниговская Десна объявила о подписании арендного соглашения с футболистом "горняков" и сборной Украины
Сергей Болбат игрок Десны
Сергей Болбат игрок Десны / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Лидер нынешнего чемпионата черниговская Десна на своей странице в Facebook сообщила о подписании Сергея Болбата. Воспитанник Шахтера будет выступать за "северян" на правах аренды до конца сезона.

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28-летний футболист уже тренируется с командой и сможет дебютировать за свой новый клуб в ближайшее воскресенье, в матче 5-го тура УПЛ против киевского Динамо.

Сергей Болбат – универсальный футболист, который может с равным успехом сыграть вингера и флангового защитника. В минувшем сезоне он был игроком ротации донецкого Шахтера, на его счету 8 матчей и один ассист.

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Сергей Болбат
Сергей Болбат / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Кроме "горняков", Сергей выступал за Мариуполь, харьковский Металлист, донецкий Металлург и бельгийский Локерен.

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Ранее Сергей Болбат привлекался в сборную Украину, за которую сыграл 5 поединков.

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Динамо
4
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Шахтер
4
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Ворскла
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Днепр-1
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3
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Заря
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4
10
Минай
3
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4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
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2
15
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4
5:8
1
16
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4
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