Усиление перед матчем с Динамо: лидер чемпионата подписал игрока сборной Украины

Черниговская Десна объявила о подписании арендного соглашения с футболистом "горняков" и сборной Украины

Сергей Болбат игрок Десны / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Лидер нынешнего чемпионата черниговская Десна на своей странице в Facebook сообщила о подписании Сергея Болбата. Воспитанник Шахтера будет выступать за "северян" на правах аренды до конца сезона.

Реклама

Читайте также: Расписание и результаты 5-го тура чемпионата Украины по футболу

28-летний футболист уже тренируется с командой и сможет дебютировать за свой новый клуб в ближайшее воскресенье, в матче 5-го тура УПЛ против киевского Динамо.

Сергей Болбат – универсальный футболист, который может с равным успехом сыграть вингера и флангового защитника. В минувшем сезоне он был игроком ротации донецкого Шахтера, на его счету 8 матчей и один ассист.

Реклама

Сергей Болбат / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Кроме "горняков", Сергей выступал за Мариуполь, харьковский Металлист, донецкий Металлург и бельгийский Локерен.

Зинченко положил начало разгрому Литвы / Фото: Reuters

Ранее Сергей Болбат привлекался в сборную Украину, за которую сыграл 5 поединков.