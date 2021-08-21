Обматюкав арбітриню: як покарали гравця з чемпіонату України

Олександр Піхальонок покараний за образу Катерини Монзуль / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Інцидент стався в матчі четвертого туру Прем'єр-ліги проти Десни (1:2) в Чернігові.

На 75-й хвилині зустрічі Піхальонок порушив правила, Монзуль видала йому жовту картку, що не сподобалося футболістові.

Він обрушився на арбітриню з лайкою і відразу ж бачив перед собою червоне світло.

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Гравець Дніпра-1 пропустить матчі чемпіонату України проти Руху (21 серпня) і Металіст-1925 (28 серпня).

Після чотирьох турів Дніпро-1 займає п'яте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. На рахунку команди сім балів. До речі, Десна лідирує в таблиці з 12-ма очками.

Додамо, що напередодні лідер чемпіонату підписав гравця збірної України . Чернігівська Десна оголосила про підписання орендної угоди з футболістом "гірників" і збірної України.