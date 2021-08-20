Посилення перед матчем з Динамо: лідер чемпіонату підписав гравця збірної України

Лідер нинішнього чемпіонату чернігівська Десна на своїй сторінці в Facebook повідомила про підписання Сергія Болбата. Вихованець Шахтаря виступатиме за "сіверян" на правах оренди до кінця сезону.
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28-річний футболіст вже тренується з командою і зможе дебютувати за свій новий клуб у найближчу неділю, в матчі 5-го туру УПЛ проти київського Динамо.
Сергій Болбат – універсальний футболіст, який може з рівним успіхом зіграти вінгера і флангового захисника. У минулому сезоні він був гравцем ротації донецького Шахтаря, на його рахунку 8 матчів і один асист.
Крім "гірників", Сергій виступав за Маріуполь, харківський Металіст, донецький Металург і бельгійський Локерен.
Раніше Сергій Болбат викликався до збірної України, за яку зіграв 5 поєдинків.