3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Обидчик Шевы продает себя за 10 евро

Олег Люлька
2 декабря, 13:08
Столько стоит книга Златана Ибрагимовича, в которой он рассказывает о нефутбольной стороне своей жизни

Ибрагимович и его новая книга / Фото: Коллаж: Сегодня

Буквально накануне Златан Ибрагимович шикарным ударом со штрафного помог Милану разгромить Дженоа Андрея Шевченко со счетом 3:0.

Реклама

А уже сегодня знаменитый 40-летний швед презентовал свою книгу под названием Adrenalina. По словам Златана, в ней он раскрывает себя с "нефутбольной" стороны.

"Мне 40 лет, у меня двое детей, которых и детьми назвать нельзя. Они уже мальчики. В таком возрасте на листе подводится черта, подсчитываются суммы и оценивается баланс. Если все знают Ибрагимовича-игрока, то Ибрагимовича-человека – нет. В этом и есть смысл книги", – написал Ибрагимович в Twitter.

Купить книгу Ибры стоит 19 евро в твердом переплете и 9,99 евро – в электронном виде.

Реклама

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Отметим, что за свою карьеру Ибрагимович поиграл в Мальме, Аяксе, Ювентусе, Интере, Барселоне, ПСЖ, МЮ, Лос-Анджелес Гэлакси и Милане, с которым собирается продлить контракт до лета 2023 года.

На недавнее 40-летие Ибра подарил себе уникальный Ferrari за 450 тысяч евро.

Реклама

Златан Ибрагимович подарил себе уникальный Ferrari