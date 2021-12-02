Кривдник Шеви продає себе за 10 євро

Ібрагімович і його нова книга / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Златан Ібрагімович шикарним ударом зі штрафного допоміг Мілану розгромити Дженоа Андрія Шевченка з рахунком 3:0

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А вже сьогодні відомий 40-річний швед презентував свою книгу під назвою Adrenalina. За словами Златана, у ній він розкриває себе з "нефутбольного" боку.

"Мені 40 років, маю двох дітей, яких і дітьми назвати не можна. Вони вже хлопці. У такому віці на аркуші підводиться риска, підраховуються суми та оцінюється баланс. Якщо всі знають Ібрагімовича-гравця, то Ібрагімовича-людину – ні. У цьому і є сенс книги", – написав Ібрагімович у Twitter.

Купити книгу Ібри можна за 19 євро у твердій палітурці і за 9,99 євро – в електронному вигляді.

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Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

Зазначимо, що за свою кар'єру Ібрагімович пограв у Мальме, Аяксі, Ювентусі, Інтері, Барселоні, ПСЖ, МЮ, Лос-Анджелес Гелаксі та Мілані, з яким збирається продовжити контракт до літа 2023 року.

На недавнє 40-річчя Ібра подарував собі унікальний Ferrari за 450 тисяч євро.

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