3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
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Зальцбург --
Севілья --
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Кривдник Шеви продає себе за 10 євро

Олег Люлька
2 грудня, 13:08
Стільки коштує книга Златана Ібрагімовича, в якій він розповідає про нефутбольний бік свого життя

Ібрагімович і його нова книга / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Златан Ібрагімович шикарним ударом зі штрафного допоміг Мілану розгромити Дженоа Андрія Шевченка з рахунком 3:0

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А вже сьогодні відомий 40-річний швед презентував свою книгу під назвою Adrenalina. За словами Златана, у ній він розкриває себе з "нефутбольного" боку.

"Мені 40 років, маю двох дітей, яких і дітьми назвати не можна. Вони вже хлопці. У такому віці на аркуші підводиться риска, підраховуються суми та оцінюється баланс. Якщо всі знають Ібрагімовича-гравця, то Ібрагімовича-людину – ні. У цьому і є сенс книги", – написав Ібрагімович у Twitter.

Купити книгу Ібри можна за 19 євро у твердій палітурці і за 9,99 євро – в електронному вигляді.

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Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

Зазначимо, що за свою кар'єру Ібрагімович пограв у Мальме, Аяксі, Ювентусі, Інтері, Барселоні, ПСЖ, МЮ, Лос-Анджелес Гелаксі та Мілані, з яким збирається продовжити контракт до літа 2023 року.

На недавнє 40-річчя Ібра подарував собі унікальний Ferrari за 450 тисяч євро.

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Златан Ібрагімович подарував собі унікальний Ferrari