3 октября 14:00
Верес 0
Александрия 0
3 октября 17:00
Заря 2
Десна 0
3 октября 17:00
Металлист 1925 1
Минай 0
3 октября 19:30
Динамо 0
Шахтер 0
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Ибрагимович подарил себе на день рождения уникальный Ferrari (фото)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 октября, 10:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитый нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал себе шикарный подарок на 40-й день рождения. Футболист пополнил гараж элитным суперкаром
Златан Ибрагимович подарил себе уникальный Ferrari
Златан Ибрагимович подарил себе уникальный Ferrari

Ибрагимович наплевал на суеверия и отметил 40-летие заранее, устроив грандиозную вечеринку. День рождения у Златана 3 октября, но праздновать он начал на два дня раньше.

А затем Златан побаловал себя уникальным суперкаром Ferrari SF90 Stradale. Покупка обошлась футболисту в 450 тысяч евро.

"С днем рождения, Златан", – поздравил сам себя футболист и похвастался обновкой в Instagram.

Реклама

Ferrari SF90 Stradale – первое гибридное купе в истории бренда. Модель названа в честь 90-летнего юбилея легендарной Scuderia Ferrari, основанной 16 ноября 1929 года.

Автомобиль имеет четырехлитровый двигатель мощностью в 1000 лошадей и способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Реклама

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Финляндия

9 окт

19:00

Украина

3.76

3.42

2.18
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Воскресенье, 3 октября
0:0
Видео О матче
2:0
Видео О матче
1:0
Видео О матче
0:0
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять