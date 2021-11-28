Обидчик Ломаченко в нокдауне в первом раунде: Теофимо Лопес проиграл все свои титулы

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Лопес выступал безоговорочным фаворитом боя у букмекеров. Вероятность его победы в процентном соотношении составляла 85%.

Однако уже в первом раунде фаворит оказался в нокдауне! Теофимо неосмотрительно пошел вперед с опущенными руками и нарвался на правый хук от Камбососа.

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Но в 10-й трехминутке Лопес вернул должок своему сопернику.

Впрочем, для победы этого оказалось мало. Судьи отдали победу Джорджу Камбососу раздельным решением – 115:111, 113:114, 115:112.

Интересно, что за несколько дней до боя Теофимо Лопес согласился дать реванш Василию Ломаченко. Но теперь в этом поединке нет надобности, ведь у американца нет титулов.

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Кстати, Лопес намеревался победить Камбососа и перейти в другую весовую категорию.

Напомним, что 11 декабря Василий Ломаченко подерется с африканцем Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.