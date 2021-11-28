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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Кривдник Ломаченка в нокдауні в першому раунді: Теофімо Лопес програв усі свої титули

Олександр Трикіша
28 листопада, 08:27
Сенсацією завершився поєдинок між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососом за титули WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Лопес виступав беззаперечним фаворитом бою у букмекерів. Імовірність його перемоги у відсотковому співвідношенні становила 85%.

Проте вже у першому раунді фаворит опинився у нокдауні! Теофімо необачно пішов уперед із опущеними руками і нарвався на правий хук від Камбососа.

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Але в 10-й трихвилинці Лопес повернув борг своєму супернику.

Втім, для перемоги цього виявилося замало. Судді віддали перемогу Джорджу Камбососу роздільним рішенням – 115:111, 113:114, 115:112.

Цікаво, що за кілька днів до бою Теофімо Лопес погодився дати реванш Василю Ломаченку. Але тепер у цьому поєдинку немає потреби, адже американець не має титулів.

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До речі, Лопес мав намір перемогти Камбососа та перейти до іншої вагової категорії.

Нагадаємо, що 11 грудня Василь Ломаченко поб'ється з африканцем Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.