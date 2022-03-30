Обезумевшие фаны Нигерии разгромили стадион после невыхода сборной на ЧМ-2022

Фанаты Нигерии очень недовольны результатами своих любимцев / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Сборная Нигерия уступила Гане по сумме двух матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Вторая игра завершилась ничьей 0:0 (первый матч 1:1). По правилу выездного гола в финальную часть чемпионата мира вышла Гана.

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Нигерия впервые с 2006 года пропустит Мундиаль, после трех подряд попаданий на мировое первенство.

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Болельщики "суперорлов" были не согласны с таким результатом отбора и устроили массовые беспорядки на стадионе. Сотни фанов выбежали на поле и начали громить все, что попалось на их пути.

Чтобы утихомирить обезумевших болельщиков, местной полиции пришлось применить слезоточивый газ.

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Ранее мы рассказывали, как болельщики Челси устроили погром во Франции из-за Абрамовича. Фанаты недовольны санкциями, которые наложили на пособника Путина британское правительство.