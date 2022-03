Подрались из-за Абрамовича: фанаты Челси устроили погром во Франции

Лондонский клуб без особых проблем вышел в 1/4 финала ЛЧ. Челси по сумме двух матчей обыграл Лилль со счетом 4:1. Но будущее победителя Лиги чемпионов под большим вопросом.

Почти двадцать лет клуб финансировался из кошелька российского миллиардера Романа Абрамовича – пособника путина. За поддержку кровавого диктатора Абрамович попал под санкции со стороны Великобритании.

Такой поворот событий не понравился фанатам Челси, которые привыкли видеть свой клуб среди европейских грандов. Свое возмущение они продемонстрировали накануне матча с Лиллем.

Болельщики прибыли на поединок во Францию и с самого утра начали дебоширить в местных барах, превратив одну из площадей Лилля в огромную мусорку. Владельцы баров вызвали полицию, но фаны вступили с ними в драку, скандируя фамилию бывшего владельца Абрамовича.

Chelsea FC fans chanting Roman Abramovich songs have clashed with police in Lille.



Bottles were thrown from fans, with French police firing tear gas into the crowds. pic.twitter.com/UKJ8Nw7q9h