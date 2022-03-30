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Фанати Нігерії збожеволіли й розгромили стадіон після невиходу збірної на ЧС-2022

Сергій Шаховець
30 березня, 08:48
Уболівальники "суперорлів" влаштували масові заворушення після матчу-відповіді кваліфікації проти збірної Гани

Фанати Нігерії дуже незадоволені результатами своїх улюбленців / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Збірна Нігерія поступилася Гані за сумою двох матчів плей-оф відбору на ЧС-2022 у Катарі. Друга гра завершилася нічиєю 0:0 (перший матч 1:1). За правилом виїзного гола у фінальну частину чемпіонату світу вийшла Гана.

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Нігерія вперше з 2006 року пропустить Мундіаль після трьох поспіль попадань на світову першість.

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Вболівальники "суперорлів" були не згодні з таким результатом відбору і влаштували масові заворушення на стадіоні. Сотні фанів вибігли на поле і почали громити все, що трапилося на їхньому шляху.

Щоб утихомирити збожеволілих уболівальників, місцевій поліції довелося застосувати сльозогінний газ.

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Раніше ми розповідали, як уболівальники Челсі вчинили погром у Франції через Абрамовича. Фанати незадоволені санкціями, які наклав на помічника Путіна британський уряд.

Фанати Челсі влаштували заворушення в Ліллі