Обалдеть! Жена лидера сборной Украины – в сексуальном купальнике в Турции

Жена Сергея Сидорчука Анна / Фото: Instagram
Вслед за сборной Украины, представившей новую форму, похвасталась новинкой в своем гардеробе и жена одного из футболистов национальной команды Сергея Сидорчука – Анна.
Анна отдыхает сейчас в турецком Кемере. И накануне вышла позагорать на камнях в эффектном сапфировом купальнике. Он просто создан для нее!
"Это огонь!" – сделала комплимент Анне Сидорчук жена защитника сборной Украины Николая Матвиенко Анна
"Обалдеть", "Вау!", "Бомба", "Нереальная", – пишут другие фолловеры девушки в комментариях к фото, опубликованными ею в Instagram
Читайте также:
- Чемпионка по фитнес-бикини надела купальник со шнуровкой в интимном месте
- Эта сеточка почти ничего не скрывает: фото запрещенной секс-бомбы словацкого спорта
- Вот это кошечка! Девушка лидера Динамо выставила на показ тату под интимным местом
- Сексуальная боксерша в бикини: откровенное фото украинской чемпионки Европы
- Мисс сборная: конкурс на самую красивую девушку Украины – голосуй
Новости на эту же тему:Огонь! Чемпионка по фитнес-бикини надела купальник со шнуровкой в интимном месте Эта сеточка почти ничего не скрывает: фото запрещенной секс-бомбы словацкого спорта Вот это кошечка! Девушка лидера Динамо выставила на показ тату под интимным местом Сексуальная боксерша в бикини: откровенное фото украинской чемпионки Европы