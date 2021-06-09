Обалдеть! Жена лидера сборной Украины – в сексуальном купальнике в Турции

В новой форме перед публикой предстала не только сборная Украины, но и жена ее полузащитника Сергея Сидорчука Анна. Сапфировый цвет словно создан для нее

Жена Сергея Сидорчука Анна / Фото: Instagram

Вслед за сборной Украины, представившей новую форму, похвасталась новинкой в своем гардеробе и жена одного из футболистов национальной команды Сергея Сидорчука – Анна.

Анна отдыхает сейчас в турецком Кемере. И накануне вышла позагорать на камнях в эффектном сапфировом купальнике. Он просто создан для нее!

"Это огонь!" – сделала комплимент Анне Сидорчук жена защитника сборной Украины Николая Матвиенко Анна

"Обалдеть", "Вау!", "Бомба", "Нереальная", – пишут другие фолловеры девушки в комментариях к фото, опубликованными ею в Instagram

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