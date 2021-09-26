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Нужно зашиться: Виталий Кличко выдал новый перл после победы Усика

Александр Трикиша
26 сентября, 11:29
Поединок Александра Усика и Энтони Джошуа в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" посетили многие украинские знаменитости. Они стали свидетелями яркой победы украинского чемпиона

Виталий Кличко поздравил Александра Усика с победой

Одним из первых с победой Александра Усика поздравил мэр Киева Виталий Кличко. Сразу по окончании боя Кличко пробрался к рингу. Ранее мы писали, что Усик вчистую проиграл два раунда: судейские записки боя против Джошуа.

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"Отличный бой. очень умно. я очень счастлив. Александр проделал отличную работу", – сказал Кличко-старший.

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А затем Виталий обратился уже к самому Александру, который подошел поприветствовать легенду.

"Саша, умница. Ты молодец, – обратился к боксеру Кличко, а затем, оценив его повреждение, выдал, – Зашиться нужно".

"Все счастливы, вся страна рада. После Владимира Кличко это второй чемпион в хэвивейте, который забрал все пояса. Это идеальный результат, и мы очень счастливы", – добавил мэр Киева.

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Усик последовал совету знаменитого чемпиона и отдался в руки врачам уже в раздевалке. Там медики наложили Усику по меньшей мере восемь швов.

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