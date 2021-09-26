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Потрібно зашитися: Віталій Кличко видав новий перл після перемоги Усика

Олександр Трикіша
26 вересня, 11:29
Поєдинок Олександра Усика і Ентоні Джошуа в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" відвідали багато українських знаменитостей. Вони стали свідками яскравої перемоги українського чемпіона

Віталій Кличко привітав Олександра Усика з перемогою

Одним з перших з перемогою Олександра Усика привітав мер Києва Віталій Кличко. Відразу після закінчення бою Кличко пробрався до рингу. Раніше ми писали, що Усик начисто програв два раунди: суддівські записки бою проти Джошуа.

Читайте також: Усик – Джошуа: яскраві моменти чемпіонського бою

"Відмінний бій. Дуже розумно. Я дуже щасливий. Олександр виконав відмінну роботу", – сказав Кличко-старший.

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А потім Віталій звернувся вже до самого Олександра, який підійшов привітатися з легендою.

"Сашо, розумниця. Ти молодець, – звернувся до боксера Кличко, а потім, оцінивши його пошкодження, видав, – Зашитися потрібно".

"Всі щасливі, вся країна рада. Після Володимира Кличка це другий чемпіон в хевівейті, який забрав всі пояси. Це ідеальний результат, і ми дуже щасливі", – додав мер Києва.

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Усик послухався поради знаменитого чемпіона і віддався в руки лікарям вже в роздягальні. Там медики наклали Усику щонайменше вісім швів.

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